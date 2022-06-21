Euro 1 ABD dolarının altına inebilir
ABD Doları karşısında son 1 yılda 1,22 seviyelerinden 1,05'lere kadar çekilen Euro için 1 seviyesinin altı konuşuluyor.
Foreks
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Danske Bank, zayıf büyüme ve yüksek enflasyon, bir başka deyişle stagflasyonun yeni normal haline gelmesi halinde euronun önümüzdeki yıllarda 1 ABD doları seviyesinin altına gelebileceğini bildirdi.
Analist Lykke Merklin yayınladığı yatırımcı notunda, "Gelecek 2-5 yılda EUR/USD'de aşağı yönlü bir kayma görmeye devam edebiliriz ve 0,80-1,00 aralığında doğru gerileme olabilir" dedi.
EUR/USD şu sıralarda düne göre yüzde 0,35 artışla 1,05478 seviyesinden işlem görüyor