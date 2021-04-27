Euro, 10 liranın altında tutunmaya çalışıyor

Yurt içinde dün akşam açıklanan tam kapanma kararının yansımaları izlenirken beklenen bir veri bulunmuyor. Öte yandan ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik gelişmeler takip ediliyor.

Haftaya yüzde 1'in üzerinde düşüşle başlayan döviz kurları, haftanın ikinci gününde dün gerilediği seviyeleri koruyor. Dolar/TL, 8,27-8,28 düzeyinden güne başlarken euro/TL ise 10 liranın hemen altında 9,99-9,98 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar, küresel piyasalardaki düşük seyrini koruyor

Dolar Fed'in bu haftaki para politikası kararı öncesinde ABD Hazine tahvil getirilerindeki zayıf seyrin baskısıyla başlıca para birimleri karşısında son haftaların en düşük seviyelerine yakın seyretti. Dolar endeksi dün 90.679 ile 3 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledikten sonra hafif değişim göstererek 90.947'de bulunuyor. Dolar güvenli liman yen karşısında %0.1 artışla 108.18'e yükselerek Cuma günü gördüğü yedi haftanın dip seviyesi olan 107.48'den toparlanmasını sürdürdü. Yen, Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını sabit tutmasına sınırlı tepki verdi. Fed'in yarın sona erecek iki günlük toplantısında para politikasında değişiklik yapılması beklenmiyor. Ancak piyasa, koşulların iyilemesinin gevşek para politikasının geri çekilmesini gerektirip gerektirmediğine dair sorularla karşılaşması muhtemel olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını yakından izleyecek. Birçok analist Powell'ın bu konuda konuşmanın erken olduğunu söylemesini bekliyor. Bu durum da Hazine tahvil getirileri ve dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.

ABD'de FHFA Konut Fiyat Endeksi, S&P Case Shiller Konut Fiyatları her zaman olduğu gibi aynı saatte açıklanacak (16.00). ABD'nin değer beklenen verileri Conferance Board Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed İmalat Endeksi (17.00), API petrol stokları (23.00) olacak.

Almanya ve ABD'nin 7 yıllık tahvil ihaleleri de takvimde bulunuyor.

BoJ dışında faiz kararı açıklayacak merkez bankaları, Kırgızistan, İsveç, Tacikistan ve Macaristan olacak.