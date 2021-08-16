Euro, 10 TL'nin altını gördü; dolar 8,45

Döviz kurları yeni haftaya düşüşle başladı. Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri sabit tutması ve önümüzdeki dönem için de faiz indirimi mesajı içermeyen PPK metni ardından dolar/TL sınırlı düşüşünü sürdürürken günün ilk bölümünde 8,5'in altını gördü.

Dolar/TL enflasyonun politika faizi düzeyine yaklaşması ve bu yükselişe rağmen Erdoğan'ın düşük faiz çağrısını tekrarlaması ardından 8,3'ten 8.68'e kadar yükselmiş PPK kararı ardından ise 8.5'ye doğru gerilemeye başlamıştı.

Yatırımcılar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faizlerin önümüzdeki dönemde düşeceğine yönelik açıklamasının ardından TCMB'nin bu ay olmasa da önümüzdeki ay ya da aylar için metin değişiklikleri ile bir indirim mesajı verip vermeyeceğini izliyordu. Ancak geçen hafta TCMB bu çağrıya rağmen PPK'da indirim mesajı vermedi.

Dolar Endeksi'ndeki gerilemenin de desteğiyle geçen hafta 8,50'nin altını test ettikten sonra 8,51'in hemen üzerinde haftayı noktalamıştı.