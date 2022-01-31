Euro, 15 liranın altına indi

Geçen hafta FED'in mart ayında faiz artışına işaret etmesiyle güçlenen ABD Doları etkisiyle 13,66'ya kadar yükselen dolar/TL, haftanın son gününde yeniden 13,50'lere dönmüştü. Dolar/TL, yeni haftanın ilk, ayın son gününde de düşüşünü sürdürüyor. Sabah saatlerinde 13,50'nin hemen üzerinde seyreden dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte düşüşünü yüzde 1'in üzerine taşıdı. Dolar/TL, saat 10:30 sularında 13,40'ın altını görürken euro ise 15 liranın altına geriledi.

Saat 10:44 itibarıyla dolar/TL'de gün için en düşük seviye 13,3685 olurken euro/TL'de ise 14,9278 oldu.

Ocak enflasyonu perşembe günü açıklanacak

Bugün açıklanan olan dördüncü çeyrek turizm gelirleri ile Aralık ayı dış ticaret verilerinin ardından haftanın geri kalanında yarın Markit IHS tarafından derlenen Ocak ayı İSO imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve Ocak ayı İstanbul Ticaret Odası (İTO) enflasyon verileri izlenecek. TÜİK'in Ocak ayı enflasyon verileri ise Perşembe günü açıklanacak.

TL'nin birikimli değer kayıpları, asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları ile Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ocak ayında neredeyse 20 yılın zirvesi olan yüzde 46.68'e yükselmesi bekleniyor.

Enflasyonun Ocak ayında yapılan elektrik ve doğalgaz zamları ile asgari ücret artışın etkisiyle birkaç ay boyunca yükselişini koruyacağı tahmin ediliyor.

Merkez Bankası (TCMB) kurdaki sorunun çözüldüğünü sıranın enflasyona geldiğini belirtti.

TCMB geçen hafta yayımladığı yılın ilk enflasyon raporunda 2022 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 11.8'den yüzde 23.2'ye yükseltmişti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen yılki kur krizinin ardından TL'deki değer kaybı sorunun çözüldüğünü, TCMB politikalarının tamamının "liralaşma" için kullanılacağını ve enflasyon ile de bu politikalar kapsamında düşürüleceğini söylemişti.

TCMB açıklamalarına rağmen piyasalarda ise enflasyon endişeleri devam ediyor.

Küresel piyasalarda son durum

Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları veri gündeminin yoğun olduğu haftaya yükselişle başladı.

İngiltere Merkez Bankası'nın bu hafta faiz artırım kararı alması beklenirken ABD'de açıklanacak istihdam ve imalat PMI verilerinin karmaşık bir seyire işaret edeceği tahmin ediliyor.

Fed'den gelen sıkılaştırma yanlısı açıklamalar ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisinin 27 baz puan artarak yüzde 1.7'ye yükselmesine yol açtı.

Dolar, tahvil piyasalarında görülen hareketliliğin doları daha da yükselteceği beklentileriyle euro karşısında kazanım elde ederek bir buçuk yılın zirve seviyesine yaklaştı. Ay başından bu yana yüzde 1.7 yükselen dolar endeksi Cuma günü gördüğü 18 ayın zirvesi olan 97.441 seviyesinin ardından bu sabah 97.205'te bulunuyor.