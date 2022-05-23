Euro, 17 lirayı aştı

Türk Lirası yaklaşık iki haftadır değer kaybını sürdürüyor. Dolar/TL, aralıksız yükselişin ardından neredeyse 16'ya ulaşırken euro/TL yeni haftanın ilk gününde 17 seviyesinin üzerine çıktı. Euro/TL'deki yükselişte euro/dolar paritesinin yüzde 1'in üzerinde yükselmesi etkili oluyor.

Böylece Euro, 20 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 17 liranın üzerine çıkmış oldu.

Geçen hafta 15,99'ları test eden dolar/TL, bugün en yüksek seviye olarak 15,9720'ye kadar tırmandı.

TL, dolar karşısında 3 haftada yüzde 8 eridi

Dolar/TL bu ayın ilk günlerine kadar 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izledi. Daha sonra aralıksız yükselişle kur 16'ya yaklaştı ancak henüz bu seviyenin üstünü test etmedi. TL, dolar karşısında ay başından beri yaklaşık yüzde 8'in üzerinde değer kaybı yaşadı.

Yurt içi piyasalar sabahki yoğun veri trafiğinin ardından bugün kabine toplantısı, Hazine'nin Mayıs ayı borçlanma programının son ihalelerini izliyor. Hafta boyunca TCMB faiz kararı, Moody's Türkiye olası not değerlendirmesi ve Davos zirvesi izlenecek.

Piyasalarda kısa vadeli yüksek getirili bir bono, enflasyona endeksli tahvil gibi adımlarla dövize olan talebin düşürülüp düşürülemeyeceği ya da bu yöntemlerle kamuya yeni döviz kaynağı sağlanıp sağlanamayacağı takip edilecek.

Enflasyon korumalı tahvil bekleniyor

Bu kapsamda takip edilen bir enstrüman ise Hazine'nin ihraç etmeyi planladığı enflasyon korumalı tahvil. Hükümet enflasyon korumalı tahvil için hazırlıklarını tamamladığını açıklarken, yeni ürünün cazip olması durumunda TL, döviz ve hatta KKM mevduattan kaçışa yol açabileceği konusu bankacılık sektörü için endişe yaratıyor.

Reuters'ın aktardığına göre İstanbul Analytics bu sabah yayımladığı raporda, "Hafta boyunca dolar/TL'de yeni savunma hattı 16'yı koruyan TCMB, oldukça yüksek bedel ödedi. Çeşitli kaynaklardan edindiğimiz veri ve anektodlara göre, günde 1 milyar dolar döviz satmış olabilir. Sonuçta, TCMB'nin müdahale için kullanılabilecek rezervleri 30 milyar doların da altına gerilemiş olmalı" dedi ve ekledi:

"TCMB açısından net döviz girişi turizm gelirleri vasıtasıyla olacak. Bu meblağ Haziran-Eylül döneminde en fazla ayda 5 milyar dolar tutar. Buna karşın, TCMB halen müdahale için ayda bu girişin dört katı döviz satıyor. Oyun sonunun çok yaklaştığını bu aritmetikten bile görebiliriz."