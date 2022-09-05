Euro, 20 yılın en düşük seviyesinde

ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu güne Avrupa cephesi kayıplarla başladı. Rus petrol şirketi Gazprom, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa’ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.

Rus gazının kesilmesinin kış öncesinde doğal gaz depolarının doldurulması hedefinin yakalanmasını zora sokacağı, Avrupalı sanayicilere gaz akışında kesintiler olmasına yol açacağı endişeler Avrupa hisse senedi piyasalarına yansıdı.

Enerji krizinin Avrupa ekonomisini resesyona sokacağı beklentilerinin güçlenmesinin de etkisiyle bu sabah Frakfurt'ta FDAX yüzde 3,04 düştü. Eurostoxx 50 vadeli endeksinde kayıp yüzde 2,99'a ulaştı. FTSE 100 vadeli endeksi de yeni haftanın ilk gününde yüzde 1,02 ekside.

ABD'de piyasaların tatilde olduğu bugün vadeli endeksler yüzde 0,06-0,024 arasında değişen oranlarda artıdalar.

Euro/Dolar 0,99'un altını gördü

Bu arada Euro 0,99’un altına inerek 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Parite bu sabah 0,9882 seviyesini gördü. ABD'de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verileri sonrasında ABD doları önde gelen para birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor. Fed'in agresif faiz artırımı politikasını devam ettireceği beklentileri bu sabah Dolar Endeksi'nin 20 yılın zirvesi olan 110,05'e kadar çıkmasını sağladı. Dolar Endeksi yıl başından bu yana yüzde 15 yükseldi. Endeks şu sıralarda 110,01 seviyesinde.

Öte yandan OPEC+ üyeleri bugün yapacakları toplantıda Ekim ayı için üretim seviyesini belirleyecekler. Konuya yakın kaynaklara göre OPEC+ üyelerinin masasında üretimin Ekim'de Eylül ayı seviyesinde devam ettirilmesi ile küçük bir kesintiye gidilmesi seçenekleri olacak. Brent petrol bu sabah 95.03 seviyelerinde.

Fed'in agresif faiz artırımına devam edeceği endişeleri altın fiyatını baskı altında tutuyor. Spot altın haftaya 1.711 dolar seviyelerinde başlıyor.

Gözler ağustos enflasyonunda

Türkiye’nin Ağustos ayı enflasyonu bugün belli oluyor. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ağustos ayında TL'deki değer kayıplarının devam eden etkileriyle aylık %2 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan %81.22'ye yükselmesi bekleniyor. Dolar/TL 18.20 ve Euro/TL 18 seviyelerinde.