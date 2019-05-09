Euro 7 lira oldu

09 Mayıs 2019

İstanbul seçimleri ve ABD ile ilişkiler başta olmak üzere MB rezervleri, yüksek dolarizasyon gibi TL'yi zorlayan başlıkların gündemdeki yerini koruduğu bir ortamda Çin-ABD müzakerelerinde iyimserliğin kaybolması ve İran-ABD arasında artan gerilimin de etkisiyle dolar 6.25 sınırına, euro da 7 liraya tırmandı.

Euro/TL, 11 Ekim 2018'den bu yana ilk kez 7 lirayı aştı ve 7.0054'ü test etti. Dolar kuru da 6.2460'a kadar yükseldi ve 24 Eylül'den beri en yükseğini gördü. Sterlin ise 8.1373 liraya tırmandı.

Sert artışında ardından TCMB 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdiğini duyurdu. Merkez Bankası'nın kararıyla kurlar bir miktar gevşedi. Saat 14:10'da dolar 6.2185'de yer aldı. Aynı saatte euro 6.9720 ve sterlin 8.0940 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda bozulan risk iştahı ve TL'deki kayıplara paralel Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi 89.000 puanın altına geriledi.

Bu arada Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS'ler bugün 11 baz puan artışla 483 baz puana yükselerek Mart sonundan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri de değer yitirdi. Refinitiv verilerine göre Türkiye'nin 2026 vadeli tahvili 1.6 sent geriledi.

Geçen yıl yüzde 30 değer kaybeden TL, bu yıl bunun üzerine yüzde 17 daha değer yitirdi. Yüksek enflasyon ve şirketlerin döviz borçlarının yükünü taşıyan ekonominin canlanmasının önündeki en büyük engel ise TL'ye olan güvenin azalması.

TL Mart ayından bu yana satış baskısı altında. Satış baskısı ABD'nin, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini satın alma planları nedeniyle yaptırım tehdidinde bulunmasının ardından arttı. S-400'lerin 23 Haziran seçimlerinden kısa süre sonra teslim edilmesi planlanıyor.

Analistler seçimin tekrar yapılacağı 23 Haziran'a kadar TL'ye yönelik risk algısının devam etmesini beklerken, S-400 ve F35 nedeniyle ABD ile ilişkiler, TCMB'nin rezervleri, döviz tasarruf sahiplerinin TL'ye geçme isteksizliği gibi risk unsurları da göz önünde bulundurulduğunda TL'deki baskının ve kurdaki yükselişin sürmesi bekleniyor.

İçerideki risklerin yanı sıra ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının tekrar alevlenmesi küresel bazda endişe yaratıyor. ABD, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerinde ürüne uyguladığı gümrük vergisini Cuma gününden itibaren yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltecek. Yatırımcılar ABD'nin Trump'ın gümrük vergilerindeki artışı durdurmaya çalışan Çin'in müzakerecisi Liu He'nin bugün ve yarın Washington'da yapacağı temasları izliyor.

TCMB repo ihalelerine ara verdi