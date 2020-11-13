Yoğun bir haftayı geride bırakmaya hazırlanan yurt içi piyasalar 19 Kasım'daki PPK toplantısına odaklanmış durumda. Piyasalarda hafta boyunca güçlenmeye devam eden Türk Lirası, bu performasını haftanın son gününde de sergiledi.

Euro, 9 liranın altına geriledi

Haftaya 8,50'nin üzerinde başlayan dolar/TL kuru, 7,60'in altını gördü. 7,6975 ile son 1 buçuk ayın dibini gören dolar/TL, öğleden sonra hafif toparladı ve saat 14:25 itibarıyla 7,6685'ten el değiştiriyor. 9 liranın altına gerileyen euro/TL, gün içi en düşük seviye olarak 8,9891'i gördü. 1 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi gören euro/TL saat 09:25'te 9,0655'ten işlem görüyor.

Sanayi üretimi beklentileri aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarına göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 8,1 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 11,17 artış oldu.