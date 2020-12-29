Euro, 9 liranın altını test etti

Döviz kurları, haftalık bazda düşüş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıdı. Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısındaki yükselişi bugün de devam etti. Dolar/TL'nin 4 ayın en düşük seviyelerini görmesinin ardından euro/TL'de 9 liranın altını test etti.

Euro/TL, 20 Kasım'dan bu yana en düşük seviye olan 8,9992'yi gördü. Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL de 7,3462 ile 1 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası 7,3540 seviyesinde dengelendi.

Euro/TL, saat 17:18 itibariyle 9,0123'den, dolar/TL ise 7,3521'den işlem görüyor.

Yaklaşık 2 aydır düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin risk primi (CDS) ise bu süreçte 590'lı seviyelerden 311 baz puana indi.

Analistler, dolar/TL'de 7,30 desteğinin kırılması durumunda psikolojik destek olan 7'nin gündeme gelebileceğini, euro/TL'de ise 8,50'nin orta vadeli hedef olduğunu kaydetti.

Birleşik Krallık ile STA imzalandı

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı. Serbest Ticaret Anlaşması ile Brexit sonrası Türkiye ile Birleşik Krallık arasında gümrük vergisi oluşması engellendi, sanayi ürünlerinde gümrükler sıfırlandı.

Ayrıca, tarım ve işlenmiş gıdada AB, Birleşik Krallık Türkiye arasındaki ilişkiler ölçeklendirilerek Birleşik Krallık ile de uygulanır hale geldi.

Bankaların net kârı 57,3 milyar liraya yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), bankacılık sektörünün Ocak-Kasım dönemi verilerine göre, bankaların net kârı 57,3 milyar liraya ulaştı. Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 122 milyar 563 milyon TL'ye ulaştı. En büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 626 milyar 233 milyon TL'ye ulaşırken kredilerdeki büyüme oranı ise 2019 yılı sonuna göre yüzde 36,5 oldu. Menkul değerler toplamı ise 1 trilyon 43 milyar 933 milyon TL olurken bu kalemdeki artış ise yüzde 58 olarak gerçekleşti.