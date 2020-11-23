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Euro, ABD Doları karşısında 2 haftanın zirvesinde

Piyasaların yüzünü güldüren aşı haberleri sonrasında euro bugün ABD Doları karşısında son 2 haftanın en yüksek seviyesi olan 1,1905 seviyesine kadar yükseldi.

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Koronavirüs aşılarına ilişkin yaşanan olumlu gelişmeler euroya ABD Doları karşısında destek vermeye devam ediyor. Euro bugün ABD Doları karşısında son 2 haftanın en yüksek seviyesi olan 1,1905 seviyesine kadar yükseldi.

Ancak Commerzbank analistleri, yaşanan bu yukarı harekete rağmen euronun 1,1920 dolar olan ve 9 Kasım'da görülen ayın en yüksek seviyesini aşamadığına dikkat çekerek, temelde dar bir bantta sıkışmanın söz konusu olduğunu ifade ettiler.

EUR/USD'nin son 3 aydır belirli bir band içinde hareket ettiğini belirten analistler, 1,920-1,1926 seviyesinin aşılamaması halinde 1,1682 seviyesindeki 6 aylık desteğe doğru bir geri çekilme olabileceğine dikkat çektiler. 1,1926 seviyesinin geçilmesi halinde ise 1,2014 seviyesine doğru bir hareket olabileceği vurgulanıyor.