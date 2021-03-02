Euro, ABD Doları karşısında 3,5 haftanın en düşük seviyesini gördü

Avrupa ile ABD devlet tahvili getirileri arasındaki farkın açılması eurnonun ABD Doları karşısında son 3,5 haftanın en düşük seviyesi olan 1,1999'a kadar gerilemesine yol açtı.

MUFG Bank analistleri, Fed'in tahvil getirilerinde yükselişe ECB'den daha toleranslı olduğu yönünde yapılan değerlendirmelerinin tahvil getirileri arasındaki farkın açılmasına katkı vermiş olabileceğine işaret ettiler.



Analistler, "Almanya ve İtalya devlet tahvili getirilerinin dün keskin şekilde değer kaybetmeleri ABD Doları'na kısa vadede daha fazla destek sağladı" değerlendirmesini yaptılar. Euro/Dolar, şu sıralarda düne göre yüzde 0,26 kayıpla 1,20122'den işlem görüyor.