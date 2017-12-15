Euro Bölgesi, 10 ayda 188 milyar dolar ticaret fazlası verdi

15 Aralık 2017

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi'nde, mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat, bu yılın ekim ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 artarak 172,6 milyar euro, ithalat da yüzde 10,1'lik artışla 153,4 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ekim ayında 19,2 milyar euro olan dış ticaret fazlası, 2017'nin aynı döneminde 18,9 milyar euro seviyesinde kaydedildi. Euro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 9,7 artarak 160 milyar euro oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla ele alındığında, Euro Bölgesi'nde ekimde ihracat yüzde 2,4 azalarak 180,6 milyar euro, ithalat da yüzde 0,6'lık artışla 161,5 milyar euro düzeyinde belirlendi. Mevsimsellikten arındırılmış dış ticaret fazlası da 19 milyar euro düzeyinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde ocak-ekim dönemi ele alındığında ise 2016'nın aynı dönemine göre ihracat yüzde 7,5'lik atışla 1 trilyon 812,6 milyar euro, ithalat da yüzde 10,4 yükselerek 1 trilyon 624,7 milyar euroya çıktı. Euro Bölgesi, söz konusu dönemde 187,9 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

AB'de ihracat ve ithalat arttı

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan Avrupa Birliği'nde (AB) ekimde 2016'nın aynı ayına kıyasla ihracatın yüzde 8,6'lık artışla 159,4 milyar euroya, ithalatın da yüzde 10,6 artarak 159,6 milyar euroya yükseldiğini ortaya koydu.

Ocak-ekim dönemi ele alındığında, AB'nin ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 1 milyar 549,7 milyar euroya, ithalatı da yüzde 9 artarak 1 milyar 545,5 milyar euroya çıktı. Böylece söz konusu dönemde AB, 5,2 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Kaynak: AA