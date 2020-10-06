Euro Bölgesi bankalarının özsermaye karlılıkları azaldı

06 Ekim 2020

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıkladığı yılın ikinci çeyreğine ilişkin denetimi altındaki bankaların finansal istatistiklerine göre, ECB’nin doğrudan denetimi altında bulunan 112 bankanın özsermaye karlılığı COVID-19’nın yol açtığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle ikinci çeyrek sonunda bir önceki yıla göre yüzde 6,01’den yüzde 0,01’e geriledi.

Birinci çeyrek sonunda 501,02 milyar euro olan takipteki kredilerin değerinin ikinci çeyrek sonunda 503,25 milyar euroya yükseldiği belirtilerek, devlet garantilerinin bankaların kredi performanslarını olumlu etkilediği kaydedildi.

Birinci çeyrek sonunda 67 milyar 776 milyon euro olan bankaların net faiz gelirleri de ikinci çeyrek sonunda 133 milyar 297 milyon euroya yükselmesi dikkat çekti.

Kaynak: AA