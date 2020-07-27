"Euro Bölgesi COVID-19 krizi tehlikesini atlatmış değil"

27 Temmuz 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta Euro bölgesi'nin henüz COVID-19 salgınının oluşturduğu ekonomik krizinin meydana getirdiği tehlikelerin sonlanmadığını belirtti ve ECB'nin varlık alım programında herhangi bir ayarlamaya gerek olmadığını ifade etti.

Yakın tarihin en büyük ekonomik çöküşüne müdahale eden ECB 1,35 trilyon euro bütçeli Pandemi Satın Alma Programı'nı (PEPP) devreye alarak, Avrupa Birliği'nin ekonomisini korumak adına bankalara ödeme yaptı.

ECB'nin yaptığı röportajda konuşan Panetta, "Bir zafer ilan etmek için çok erken." dedi ve Euro Bölgesi ekonomisinin yılın ikini çeyreğinde, ilk çeyreğe göre daha fazla daralma ihtimalinin yüksek olduğunu ekledi.

Son verilerin sanayi üretimi, perakende satışlar ve satın alma yöneticileri endekslerinde iyileşmelere işaret etmesinin sebebinin hükümet teşvikleri ve ekonomik faaliyette görülen büyük düşüş olduğunu söyledi ve ekledi, "Veriler rahatlamak için yeterli değil."

PEPP'in amaca hizmet ettiğini belirten Panetta, "Programda değişikliğe gitmek ya da farklı bir aksiyon almak için bir sebep görmüyorum." dedi.

Ekonomik faaliyetin salgın öncesi dönemin oldukça altında olduğuna işaret eden Panetta, bu durumun 2022 yılının sonundan önce düzelmeyeceğini öngörerek, "Salgın sebebpli krizin etkilerinin sona erdiğinden emin olana dek, güçlü parasal teşviklere devam ederek enflasyonu yeniden istenen düzeylere yükseltmeliyiz." dedi.

Panetta, mart ayından beri devam eden ECB'nin satın alma programları ve yeniden finanse etme operasyonlarının enflasyonda yüzde 0.8 ve gayri safi yurt içi hasılada yüzde 1.3'lük artışa sebep olacağını ekledi.