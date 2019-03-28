ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
15 °C

Euro Bölgesi için aşağı yönlü revizyon

S&P, Euro Bölgesi için 2019 büyüme tahminini yüzde 1,1'e indirdi ancak sonraki yıl toparlanma öngördü.

Euro Bölgesi için aşağı yönlü revizyon
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, düşen dış ve iç talebe ayrıca, tek seferlik yerel etkilere bağlı olarak Euro Bölgesi için 2019 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 1,1'e indirdi.

Ancak GSYH büyümesinin yönünü 2020 ve 2021'de yeniden yukarı çevireceğini ve yüzde 1,4'e yükseleceğini de öngördü.

İç talebin büyümenin motoru olmaya devam ettiğini ifade eden S&P, ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya rağmen istihdam piyasasının ivme kaybetmediğini de vurguladı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.