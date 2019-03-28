Euro Bölgesi için aşağı yönlü revizyon

28 Mart 2019

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, düşen dış ve iç talebe ayrıca, tek seferlik yerel etkilere bağlı olarak Euro Bölgesi için 2019 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 1,1'e indirdi.

Ancak GSYH büyümesinin yönünü 2020 ve 2021'de yeniden yukarı çevireceğini ve yüzde 1,4'e yükseleceğini de öngördü.

İç talebin büyümenin motoru olmaya devam ettiğini ifade eden S&P, ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya rağmen istihdam piyasasının ivme kaybetmediğini de vurguladı.