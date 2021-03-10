  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Euro Bölgesi tahvil getirileri hafif geriliyor
Takip Et

Euro Bölgesi tahvil getirileri hafif geriliyor

Euro Bölgesi devlet tahvili getirilerinde hafif bir düşüş yaşanıyor

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Piyasalarda gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın yarın yapacağı Yönetim Konseyi toplantısına çevrildiği ortamda Euro Bölgesi devlet tahvili  getirileri bir miktar geriledi.

Piyasa katılımcılarının ECB'nin ekonominin pandemiden toparlanmasına yardım için olumlu finansman şartlarını sürdürme kararlılığını tekrar  etmesini beklediklerini belirten MUFG Bank, "Euro Bölgesi devlet tahvilleri piyasası ECB'den yeterince güvercin bir tonda açıklama bekliyor" değerlendirmesini yaptı.

Şu sıralardad İtalya'nın 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi  düne göre 0,8 baz puan düşüşle 0,687'den işlem görürken, Almanya'nın 10  vadeli tahvili de 0,2 baz puan düşüşle -0,306 seviyesinden işlem görüyor.