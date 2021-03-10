Euro Bölgesi tahvil getirileri hafif geriliyor

Piyasalarda gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın yarın yapacağı Yönetim Konseyi toplantısına çevrildiği ortamda Euro Bölgesi devlet tahvili getirileri bir miktar geriledi.



Piyasa katılımcılarının ECB'nin ekonominin pandemiden toparlanmasına yardım için olumlu finansman şartlarını sürdürme kararlılığını tekrar etmesini beklediklerini belirten MUFG Bank, "Euro Bölgesi devlet tahvilleri piyasası ECB'den yeterince güvercin bir tonda açıklama bekliyor" değerlendirmesini yaptı.

Şu sıralardad İtalya'nın 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi düne göre 0,8 baz puan düşüşle 0,687'den işlem görürken, Almanya'nın 10 vadeli tahvili de 0,2 baz puan düşüşle -0,306 seviyesinden işlem görüyor.