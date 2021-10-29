Euro Bölgesi, üçüncü çeyrekte yüzde 2,2 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı üçüncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2021'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 arttı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in üçüncü çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 3,7 yükseldi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,1, 2020'nin üçüncü çeyreğine göre de yüzde 3,9'luk artış gösterdi. GSYH, yılın ikinci çeyreğinde AB'de yüzde 2, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 2,1 artmıştı.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre Almanya'da 1,8, Fransa'da 3,0, İtalya'da 2,6 ve İspanya'da yüzde 2 arttı.

Söz konusu oran geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da yüzde 2,5, Fransa'da 3,3, İtalya'da 3,8 ve İspanya'da yüzde 2,7 yükseldi.