Euro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet hızlandı

04 Ekim 2017

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in nihai verilerine göre, Euro Bölgesi bileşik PMI ağustosta 55,7 iken eylülde 56,7 puana yükseldi. Son 4 ayın en yüksek seviyesini gören endeks, daha önce açıklanan öncü veriyi de teyit etti.

Euro Bölgesi’nde eylül ayı nihai hizmet sektörü PMI ise 54,7 puandan 55,8 puana yükseldi.

Avrupa’nın en önemli ekonomisi Almanya'da eylül ayı nihai bileşik PMI, 55,8 puandan 57,7 puana ve hizmet sektörü PMI 53,5 puandan 55,6 puana çıktı.

Avrupa Merkez Bankası'nın da (ECB) yakından takip ettiği veriler, bölge ekonomisinin üçüncü çeyreği gelişme göstererek bitirdiğine işaret etti.

"Ekonomi, dördüncü çeyreğe enerjik şekilde girdi"

IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, eylül ayı nihai PMI verilerinin, üçüncü çeyrekte yüzde 0,7'lik GSYH artışına işaret ettiğini bildirdi.

Williamson, ekonominin dördüncü çeyreğe, 6 yıldan fazla süredir en yüksek oranda büyüyen yeni sipariş girişi ve yaz durgunluğundan sonra gelecekteki büyümenin canlanacağı beklentileri ile "enerjik" şekilde girdiğini ifade etti.

Şirket karları, iş gücü piyasaları ve talebin bölge genelinde iyileşmesiyle büyümenin de giderek daha geniş tabanlı hale geldiğine işaret eden Williamson, bunun da yükselişin daha da sürdürülebilir olmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Şirketlerle gerçekleştirilen ankete dayanan PMI verisi, Euro Bölgesi ekonomisinin durumuna ve büyümesine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Endekste 50 puanın üzeri ekonomik genişleme olarak görülüyor.

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Kaynak: AA