Euro Bölgesi'nde ekonomik güven arttı

30 Ekim 2017

Avrupa Komisyonu'nun ekim ayı "İş ve Tüketici Anketi"nin sonuçlarına göre, Euro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi, eylül ayında 113,1 puan iken ekimde 114'e çıktı. Bu dönemde 0,9 puan artan endeks, 113,3 puan olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde sanayi kesimi güven endeksi ise ekim ayında 6,7 puandan 7,9 puana çıktı. Böylelikle bölgede sanayi kesimi güven endeksi 7,1 puan olan piyasa beklentisinin üstünde performans gösterdi.

Piyasalarda 15 puan olması beklenen hizmet sektörü güven endeksi ise söz konusu dönemde 15,4'ten 16,2 puana yükseldi. Eylülde eksi 1,2 olan tüketici güven endeksi ekimde ayında eksi 1 olarak kaydedilirken, iş dünyası güven göstergesi de 1,34 puandan 1,44'e çıktı.

Euro Bölgesi'nde ekonomik güvenin yükselmesi, endüstriye, perakende ticarete ve inşaat sektörlerine olan güvenin belirgin bir şekilde artması ve daha az oranda hizmet sektöründeki güven artışından kaynaklandı. Yalnızca tüketiciler arasındaki güven neredeyse hiç değişmedi.

Endeks, Fransa'da belirgin şekilde azaldı

Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi, en büyük bölge ekonomileri arasında 2,1 puanla en fazla Almanya'da ve 1 puanla da İtalya'da yükseldi. İspanya'da 0,3, ve Hollanda'da 0,1 puan artan endeks, Fransa'da ise 1,6 ile belirgin bir şekilde azaldı.

Sektörler arası istihdam planları ise tüm iş alanlarında gelişti. Özellikle sanayi ve inşaat sektörlerindeki artışlar dikkati çekerken, istihdam planlarında hizmetler ve perakende ticaretteki artışlar daha az güçlü gerçekleşti.

Kaynak: AA