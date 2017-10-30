Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven 17 yılın en yükseğinde

30 Ekim 2017

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından hazırlanan ve iş dünyası ile hane halkı güvenlerini bir araya getiren Ekonomik Güven Göstergesi, ekim ayında Ekim 2000'den bu yana görülen en yüksek seviye olan 114,0 puana tırmandı. Gösterge, eylül ayında ise 113,1 puan olmuştu. Ekonomistler ise göstergenin ekim ayında 113,3 puan olmasını bekliyorlardı.

Ekonomiye güvendeki bu yükseliş, ECB'nin sağladığı teşviklerde bir azalmanın iş dünyası ve tüketicileri korkutmadığını ortaya koydu.

Güvenin yükselmesinde yeni siparişlerdeki artış ve işsizlikte yaşanan gerrileme etkili oldu.