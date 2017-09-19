Euro Bölgesi'nde enflasyonun düşmesi güçlü euroya bağlı

19 Eylül 2017

Euro Bölgesi'nde enflasyondaki ılımlı artışı değerlendiren ekonomistler, güçlü euronun bunun yükselişini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Euro Bölgesi'nde ağustosta TÜFE aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 1,5 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE de yıllık yüzde 1,2'lik artışla beklentileri karşıladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda aylık 60 milyar euroluk varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, güçlü euronun, Euro Bölgesi'nde enflasyonu tekrar düşürebileceğini bildirdi.

Houte, şu anda petrol fiyatlarının Euro Bölgesi'nde enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini ancak yıl sonuna kadar bunun öneminin azalacağını ifade ederek, çekirdek enflasyonun yukarı yönlü bir hareket içerisinde olduğunu, bundan dolayı deflasyona dair baskıların azaldığını ancak yüzde 2'lik enflasyon hedefine yaklaşmanın 2 yılı bulabileceğini söyledi.

"ECB'den 2018'in sonundan önce faiz artışı beklemiyorum"

Peter Vanden Houte, ECB'nin ek varlık alım programına ihtiyaç duymayacağı öngörüsünde bulundu. Bankanın varlık alım programını azaltma konusunda temkinli davranması gerektiğini belirten Houte, euronun değer kazanabileceğini ifade etti.

Houte, 2018'in sonundan önce ECB'den faiz artışı beklemediğini de kaydetti.

"Çekirdek enflasyon yılbaşından bu yana yavaş ancak istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydetti"

Berenberg Ekonomisti Florian Hense de Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun yılbaşından bu yana yavaş ancak istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydettiğini belirtti. Çekirdek enflasyonun kademeli bir şekilde ilerleyeceği öngörüsünde bulunan Hense, bu seviyenin de ECB'nin ekim ayında varlık alım miktarını azaltmak için yeterli olduğu beklentisi çizdiğini vurguladı.

Hense, ECB'nin Eylül 2019'dan önce politikasında değişikliğe gitmeyeceği tahmininde bulunurken, enerji ürünleri, enerji olmayan sanayi ürünleri ve işlenmiş gıdalardaki yüksek fiyat artışlarının enflasyonu artırdığını, enerji fiyatlarındaki artışın ulaşım maliyetlerini yükselttiğini söyledi.

Euro Bölgesi ekonomik güven endeksine göre firmaların daha yüksek satış fiyatları beklediğini ancak enflasyonun yüzde 2 hedefinin çok altında olduğunu ifade eden Hense, eurodaki artışın enflasyondaki yukarı yönlü hareketi engellediğini vurguladı.

Kaynak: AA