Euro Bölgesi'nde ithalat da ihracat da arttı

16 Ekim 2017

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, para birimi olarak euroyu kullanan 19 üyeli Euro Bölgesi'nde, mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat, bu yılın ağustos ayında 2016'nın aynı ayına kıyasla yüzde 6,8 artarak 171,5 milyar euro, ithalat da yüzde 8,6’lık artışla 155,4 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Para birliğinde dış ticaret fazlası, geçen yılın ağustos ayında 17,5 milyar euro olurken, bu yılın aynı döneminde 16,1 milyar euro seviyesinde kaydedildi. Euro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 7,6 artarak 132,9 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi'nde ocak-ağustos dönemi ele alındığında ise 2016’nın aynı dönemine göre ihracat yüzde 7,6’lık atışla 1 trilyon 437,6 milyar euro, ithalat da yüzde 11,1 yükselerek 1 trilyon 292,4 milyar euroya çıktı. Euro Bölgesi, söz konusu dönemde 145,3 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla ele alındığında, Euro Bölgesi'nde ağustosta 183,1 milyar euroluk ihracat, 161,6 milyar euroluk ithalat yapılırken, dış ticaret fazlası da 21,6 milyar euro düzeyinde gerçekleşti.

AB, ağustosta 5,1 milyar euro dış ticaret açığı verdi

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan Avrupa Birliği'nde (AB) ağustosta 2016’nın aynı ayına kıyasla ihracatın yüzde 6,4’lük artışla 145,5 milyar euroya, ithalatın da yüzde 3,9 artarak 150,5 milyar euroya yükseldiğini ortaya koydu.

AB'de ağustosta 5,1 milyar euro dış ticaret açığı gerçekleşirken, AB içi ticaret 249,3 milyar euro seviyesinde belirlendi.

Ocak-ağustos dönemi ele alındığında, AB’nin ihracatı önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,3 artarak 1 milyar 233,3 milyar euroya, ithalatı da yüzde 9,4 artarak 1 milyar 227,8 milyar euroya çıktı. Böylece söz konusu dönemde AB, 5,5 milyar euro dış ticaret açığı verdi

Kaynak: AA