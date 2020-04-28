Euro Bölgesi'nde şirketlerin acil kredi talebi ilk çeyrekte arttı

28 Nisan 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yılın ilk çeyreğine ilişkin şirket ve tüketici kredileri ile ilgili anketi yayımladı.

Ankete göre, Euro Bölgesi'ndeki şirketlerin acil kredi talebi yılın ilk çeyreğinde artış gösterdi.

Euro Bölgesi'ndeki bankaların, ilk çeyrekte kredi standartları veya iç onay kriterleri sıkılaştı ancak bu sıkılaşma, küresel 2008 finansal krizi ve Euro Bölgesi borç kriziyle karşılaştırıldığında hükümetlerin tedbirleri nedeniyle "küçük" kaldı.

ECB'nin açıklamasında, şirketlerin acil kredi talebindeki artışa ilişkin olarak, "2020'nin ilk çeyreğinde şirketlerin kredi talepleri veya kredi hattını kullanmaları acil likidite ihtiyaçları nedeniyle arttı. İkinci çeyrekte firmaların net kredi talebinin 2003 yılında banka kredilerine yönelik anketin başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıkması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu bölgedeki bankaların hanehalkı için kredi standartlarını kurumsal müşterilerden daha fazla sıkılaştırdığı belirtilen açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde bu standartların daha da sıkılaşmasının beklendiği kaydedildi.

Eurosystem'in Euro Bölgesi'ndeki bankaların kredi koşulları hakkında bilgi edinmesini sağlayan ECB'nin "Banka Kredi Anketi", yılda 4 defa yapılıyor. Salgın dolayısıyla ekonomik faaliyetlerin kısıtlandığı 19 Mart- 3 Nisan tarihleri arasında yapılan son anket, 144 bankanın katılımıyla gerçekleştirildi.