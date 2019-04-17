Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları geriledi

17 Nisan 2019

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), mart ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 1,5 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,4'e indi AB'de ise şubatta yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon değişim göstermedi.

AB üyesi ülkeler arasında en yüksek enflasyon yüzde 4,2 ile Romanya, yüzde 3,8 ile Macaristan ve yüzde 2,9 ile Hollanda'da gerçekleşti. En düşük enflasyon ise yüzde 0,8 ile Portekiz ve yüzde 1 ile Yunanistan'da ölçüldü.

Söz konusu ayda enflasyon oranı İngiltere'de yüzde 1,9, Almanya'da yüzde 1,4, Fransa'da yüzde 1,3 ve İtalya'da yüzde 1,1 oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.