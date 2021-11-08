Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni beklentilerin aksine arttı

Euro Bölgesi'nde Sentix tarafından açıklanan rapora göre, bir önceki ay 16,9 seviyesinde bulunan Yatırımcı Güven Endeksi Kasım ayında 18,3 puana geldi. Analistler endeksin 15,5 puan seviyesine inmesini bekliyorlardı.

Cari endeks 26,3 puandan 23,5 puana geriledi ve Haziran ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Yatırımcı Beklenti Endeksi ise 8,0 puandan 13,3 puana yükseldi. Böylece Endeks 5 aylık düşüşün ardından ilk kez yukarı döndü.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 20,9 puandan 20,0 puanı indi. Böylece Endeks Mart ayından bu yana en düşük seviyesine geldi. Cari Endeks 36,0 puandan 31,0 puana, Beklenti Endeksi 6,8 puandan 9,5 puana geriledi.