Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon arttı

18 Aralık 2017

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı nihai verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ekim ayında yüzde 1,4 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 1,5 olarak ölçüldü.

Bölgede, kasım ayında nihai yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 0,9 arttı. Böylece nihai veri, 30 Kasım'da açıklanan öncü verileri teyit etti.

Euro Bölgesi'nde kasım ayında yıllık enflasyona en fazla yukarı yönlü etki, sırasıyla ulaşım yakıtları, kalorifer yakıtı ve süt, yumurta, peynir ürünlerinden gelirken, telekomünikasyon, giysi ve sosyal esirgeme enflasyona en fazla aşağı yönlü etkiyi yaptı.

AB'de yıllık enflasyon 15 ülkede arttı

28 üyeli Avrupa Birliği'nde ise (AB) ekimde yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, kasım ayında yüzde 1,8'e yükseldi.

AB'de kasımda en düşük yıllık enflasyon yüzde 0,2 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde, yüzde 0,5 ile İrlanda'da ve yüzde 0,9'la da Finlandiya'da kaydedildi. En yüksek yıllık enflasyona sahip ülke ise yüzde 4,5'le Estonya oldu. Estonya'yı yüzde 4,2 ile Litvanya ve 3,1'le de Birleşik Krallık izledi.

Ekim ile kıyaslandığında AB'de, kasımda yıllık enflasyon 15 ülkede artarken 9 ülkede değişmedi, 4 ülkede azaldı.

ECB'nin enflasyon hedefi

Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için orta vadede yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

ECB personelinin son makroekonomik projeksiyonlarına göre ise Euro Bölgesi'nde enflasyonun bu yıl yüzde 1,5, gelecek yıl yüzde 1,4 ve 2019 için de yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA