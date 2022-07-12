Euro-dolar 20 yıl sonra eşitlendi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif şahin politikalarına devam edeceğine ilişkin beklentiler ve artan güvenli liman talebi, doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam ediyor.

Euro/dolar paritesinin 1,0000 ile son 20 yılın en düşüğünü görmesiyle 1 Euro 1 dolara eşitlendi.

İlk olarak 1 Ocak 1999 tarihinde devreye alınan Euro, Aralık 1999’da doların değerinin altına gerilemiş, Aralık 2002’ye kadar bu durum sürmüştü.

Doların, Euro dahil 6 büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, 108,5 ile 20 yılın zirvesini görmüştü.

Gözler ABD'de

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti.

Ülkede enflasyonun yükseliş eğilimini sürdürerek yeniden 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.

ABD'de çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8,8 ile 41 yılın yeni zirvesine çıkması yönünde.

Enflasyon beklentisi yeni zirveye ulaştı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 6,8 ile yeni zirveye ulaştığını bildirdi.

New York Fed, haziran ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi 0,2 puan artışla yüzde 6,8'e yükseldi.

Bu dönemde rekor tazeleyen kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta da yüzde 6,6 ile anketin yapılmaya başlandığı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.