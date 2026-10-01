Euro dolara karşı 17 ayın dibinde: Faiz artışı beklentisi yetmedi

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Euro, dolar karşısında yaklaşık 17 ayın en düşük seviyesine indi. Euro/dolar paritesi 1,13 seviyesinin altını görürken ortak para birimi eylül ayını da sert kayıpla tamamladı.

Eurodaki hareket Türkiye'deki Euro/TL kurunun aynı ölçüde gerilediği anlamına gelmiyor. Türkiye piyasasında euro 1 Ekim sabahı yaklaşık 55,55 TL seviyesinde işlem görürken küresel piyasalardaki baskı esas olarak euronun dolar karşısındaki değer kaybında görülüyor.

Euro eylülde yüzde 2,5'e yakın değer kaybetti

Euro/dolar paritesi gün içinde yüzde 0,3'e varan düşüşle 1,13 seviyesinin altına indi. Böylece euro, dolar karşısında Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Ortak para birimi eylül ayında yaklaşık yüzde 2,5 değer kaybederek Temmuz 2025'ten bu yana en sert aylık düşüşünü gerçekleştirdi.

Dolar tarafında ise ABD tahvil getirilerindeki hızlı yükseliş destekleyici olmaya devam ediyor. Yüksek tahvil faizleri dolar cinsi varlıkların getiri avantajını artırarak dolar talebini güçlendiriyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,3'ün üzerine çıkarak 2002'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

ECB beklentisi euroyu destekleyemedi

Eurodaki gerilemenin dikkat çekici tarafı, Avrupa Merkez Bankası'ndan yeni faiz artışlarının beklendiği bir dönemde gerçekleşmesi.

Euro Bölgesi'nin büyük ekonomilerinde eylül ayında enflasyon yeniden hızlandı. Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 3,3'e, Fransa'da yüzde 3,4'e, İtalya'da yüzde 4,1'e ve İspanya'da yüzde 5'e çıktı.

Euro Bölgesi genelinde eylül enflasyonunun yüzde 3,6 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Bu tablo ECB'nin para politikasını daha uzun süre sıkı tutacağı ve önümüzdeki dönemde yeni faiz artışlarına gidebileceği beklentisini güçlendirdi.

Normal şartlarda yükselen faiz beklentisi bir para birimini destekleyebiliyor. Ancak bu kez Avrupa'daki enerji maliyetleri, siyasi belirsizlik ve tahvil piyasasındaki satış baskısı euro üzerinde daha ağır basıyor.

Avrupa'nın enerji faturası yeniden risk oldu

Petrol ve enerji fiyatlarında son dönemde yaşanan yükseliş de euro üzerinde baskı oluşturuyor.

Euro Bölgesi enerji ithalatına yüksek ölçüde bağımlı olduğu için petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş Avrupa'nın dış ticaret dengesini ve şirketlerin üretim maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Enerji fiyatlarının enflasyonu artırması ise Avrupa ekonomisi açısından iki yönlü risk yaratıyor. ECB'nin faizleri daha yüksek tutması gerekirken, artan finansman maliyetleri ekonomik büyümeyi baskılayabiliyor.

Bu nedenle piyasalar, faiz artışı beklentisini tek başına euro için olumlu bir gelişme olarak fiyatlamıyor.

Fransa ve Almanya kaynaklı siyasi baskı büyüdü

Euroyu aşağı çeken diğer başlık Avrupa'nın iki büyük ekonomisindeki siyasi ve mali belirsizlik.

Fransa'nın bütçe görünümüne ilişkin endişeler ülkenin tahvil piyasasında satışları hızlandırırken 10 yıllık tahvil getirisi uzun yılların en yüksek seviyelerine çıktı.

Almanya'da da siyasi belirsizlik ve artan kamu harcamaları tahvil faizlerini yukarı taşıyor. Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirisi 2009'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Yatırımcıların Avrupa devlet tahvillerinden çıkması ve dolar cinsi varlıklara yönelmesi euro üzerindeki baskıyı artırıyor.

Euro/TL ile euro/dolar ayrışıyor

Küresel piyasalardaki hareketin Türkiye açısından okunmasında euro/dolar paritesi ile Euro/TL kurunun birbirinden ayrılması gerekiyor.

Euro/dolar paritesindeki düşüş, euronun ABD doları karşısında değer kaybettiğini gösteriyor.

Euro/TL ise hem euro/dolar paritesinden hem de dolar/TL kurundan etkileniyor. Bu nedenle euro dolar karşısında gerilerken aynı anda Türk lirası karşısında gerilemek zorunda değil.

1 Ekim sabahında dolar/TL yaklaşık 48,99 seviyesinde, Euro/TL ise 55,55 civarında işlem görüyor.