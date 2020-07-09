Euro Grubu'nun yeni başkanı Donohoe oldu

09 Temmuz 2020

İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, euro kullanan 19 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği Euro Grubu toplantısı sırasında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Euro Grubu’nun yeni başkanı seçildiğini belirten Donohoe, gelecek dönemde zorlukları aşmak için çalışacağını ifade etti.

Euro Grubu başkanlığı için Donohoe'nin yanı sıra Lüksemburg Maliye Bakanı Pierre Gramegna ve İspanya Maliye Bakanı Nadia Calvino adaylıklarını açıklamıştı.

Donohoe, 2,5 yıllık Euro Grubu başkanlığı görevini 13 Temmuz'da Mario Centeno'dan devralacak.

Euro Grubu başkanlık seçimi, AB ülkelerinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri, yüksek kamu harcamaları ve borçların tartışıldığı, ekonomik toparlanma için mali yardım paketlerinin müzakere edildiği bir dönemde gerçekleşti.

Euro Grubu toplantılarına, ortak para birimi euroyu kullanan 19 AB üyesi ülkenin maliye bakanları dışında, AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı gibi yetkililer de katılıyor.

Euro Bölgesi'ndeki mali politikaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulan Euro Grubu, neredeyse her ay bir kere Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısının öncesinde bir araya geliyor.