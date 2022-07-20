Euro güçleniyor, dolar zayıflıyor

Piyasalarda güçlü dolar, zayıf Euro teması değişti. Yarınki ECB faiz toplantısı öncesi Euro kayıplar azaltıyor, dolar zayıflıyor. Dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek 106,5'e gerilerken, Euro, ABD doları karşısında son 2 haftanın en yüksek seviyesi olan 1,02729'u gördü.

Yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL ise bu sabah 17.60'ın üzerini test ederek, yılın zirvesini bir kez daha yeniledi. Euro/TL 18.06 seviyelerine kadar yükseldi.

Küresel piyasalarda ABD'de devam eden bilanço döneminde şirket karlılıklarının beklentileri geride bırakmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Bir süredir varlık fiyatları üzerinde etkili olan küresel resesyon ve enflasyon endişeleri yerini açıklanan bilançolar nedeniyle hisse ve sektör bazlı değerlendirmelere bıraktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentilerin devam etmesi piyasalardaki söz konusu pozitif seyri destekliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in temmuzda yüzde 65 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, Eylül toplantısında bankanın yüzde 50 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 33 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.

Avrupa'da, dün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde haziranda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,6'ya ulaşarak rekor kırarken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarınki toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler güçlendi.