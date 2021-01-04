Euro hisse senedi işlemleri Londra'dan Paris'teki platforma aktarıldı

CBOE Europe, Aquis Excahange ve Turquoise tarafından Londra'da gerçekleştirilmekte olan euro cinsinden hisse senedi işlemleri, Britanya'nın 1 Ocak 2021 itibariyle AB'den ayrılması sonrasında Avrupa Birliği'ndeki yeni finans merkezlerine taşındı.



CBOE Europe ve LSE'nin Turquoise birimleri euro cinsinden hisse senedi işlemlerini Amsterdam'a kaydırırken, Aquis Exchange ise işlemleri Paris'teki yeni platformuna aktardı. AB'ye kote olmayan şirketlerin hisselerinde işlemler ise bu platformların Londra merkezlerinde devam ediyor.