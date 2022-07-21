Euro için kader günü, dolar/TL 17.70'i gördü

Resesyon tehdidi karşısında toplanacak olan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), faiz artırım döngüsüne start vermesi bekleniyor.

Euro’nun kaderine yön verecek tarihi faiz kararı için ağırlıklı görüş, en az 25 baz puanlık faiz artırımı geleceği yönünde.

Yeni araç Aktarım Koruma Mekanizması’nın da hangi kapsamda ya da nasıl kullanılabileceğine yönelik ipuçları da merak konusu. Rabobank ECB ve Euro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot, “Yeni enstrüman, muhtemelen gösterinin yıldızı olacak ancak bu aracın hayal kırıklığına uğratabileceği konusunda önemli bir risk görüyoruz” yorumunda bulundu.

Avrupa, Türkiye’nin en büyük pazarı konumunda. Dolayısıyla bölgedeki ekonomik gidişat bizi yakından ilgilendiriyor. Yanı sıra paritenin seyri dış ticaret ve turizm gelirleri ile dış borç ödemeleri açısından da bizim için ciddi önem arz ediyor. ECB’nin faiz artırımının 50 baz puan olması durumunda Euro karşısında zayıf TL etkisi güçlenebilir.



TCMB’den bir değişiklik beklenmiyor

Bugün tüm dünyanın merakla beklediği ECB toplantısından önce ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını duyuracak. Politika faizinde bir değişiklik beklenmiyor. Merkez Bankası yılın başından bu yana gerçekleştirdiği 6 toplantıda politika faizini yüzde 14 seviyesinde tutuyor. PPK metninde marjinal bir değişiklik ihtimali de zayıf görülüyor.

BoJ, duruşunu koruyor

Japonya Merkez Bankası (BoJ), gösterge faiz oranını, beklendiği gibi yüzde -0,10 olarak bıraktı. Karar, bankanın zayıf yene değil, büyüme görünümüne ilişkin endişelere daha çok odaklandığı yönünde yorumlanıyor. Banka, en son 2016 yılı Ocak ayında faizi yüzde 0,0-0,10 aralığından bugünkü eksi seviyesine çekmişti.

Dolar/TL 17.70'i aştı

Dolar/TL dün 17.6920'ye kadar yükseldikten sonra günü 17.6 seviyesinde tamamladı. Kur bugün ise 17.72'ye kadar yükseldi. TL'nin Nisan başından beri değer kaybı yüzde 15.5, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 25.1 seviyesinde.

ECB'nin faiz kararı öncesi 1.027 ile en yüksek seviyesini gören Euro/dolar bugün 1.020'nin altına sarktı. Euro/TL, 18.06'ya kadar çıktı.