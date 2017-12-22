Euro, 'Katalonya' etkisiyle iki haftanın en düşük seviyesine geriledi
Katalonya'daki seçimleri bağımsızlık yanlılarının kazanması sonrasında, euroda iki haftanın en büyük düşüşü yaşandı.
Katalonya'da bağımsızlık yanlılarının kazandığı parlamento seçimleri sonrasında euro, iki haftanın en büyük düşüşünü yaşadı.
Financial Times'ın haberine göre, dolar karşısında bu sabah yüzde 0,3'lük düşüşle 1.1840'a kadar gerileyen euro, TSİ 11:49 itibariyle 1.1858 seviyesinde seyretti. Eurodaki düşüşte, Noel tatili öncesinde küçülen işlem hacmi de etkili oldu.
Katalonya'da İspanya'nın iptal ettiği tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası düzenlenen seçimde ayrılıkçı partilerin zaferi, belirsizliği artırmış durumda.
Bağımsızlık yanlısı girişimlerin 2018'de Katalonya ekonomisine toplamda 6 milyar euro zarar verebileceği ve mevcut istikrarsızlığın devamı halinde İspanya'nın ekonomik büyüme tahminlerini düşürülebileceği belirtiliyor.
Diğer taraftan euro/TL ise 4,53 seviyesinde seyrediyor.
Katalonya'da seçimleri bağımsızlık yanlıları kazandı