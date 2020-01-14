Euro sterlin karşısında 7 haftanın zirvesini gördü
Euro sterlin karşısında yedi haftanın zirvesini görürken Dolar Endeksi zayıf yen ile yükseldi
Euro, sterlin karşısında 25 Kasım'dan bu yana en güçlü seviyesine yükseldi. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz indirimi ihtimallerinin piyasa tarafından yeniden fiyatlanması sterlin üzerinde baskı oluşturdu.
Yükselişini dördüncü güne taşıyan euro/sterlin paritesi yüzde 0.2 arttı ve 0.8592'yi gördü. Parite, 31 Aralık – 8 Ocak formasyonu olan çift dip hedefi 0.8692'ye doğru tırmanabilir.
Avrupa'da bulunan bir tradera göre euronun sterlin karşısında yükselmesinde kaldıraçlı hesapların Euro/Dolar paritesinde 1.1130 üzerinde pozisyon tutması etkili oluyor.
Sterlin/dolar paritesi yüzde 0.2 düşüşle 1.2965'e gerileyerek Mayıs'tan beri ilk kez kayıplarını altıncı güne taşıdı.