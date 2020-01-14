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Euro sterlin karşısında 7 haftanın zirvesini gördü

Euro sterlin karşısında yedi haftanın zirvesini görürken Dolar Endeksi zayıf yen ile yükseldi

Euro sterlin karşısında 7 haftanın zirvesini gördü
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Euro, sterlin karşısında 25 Kasım'dan bu yana en güçlü seviyesine yükseldi. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz indirimi ihtimallerinin piyasa tarafından yeniden fiyatlanması sterlin üzerinde baskı oluşturdu.

Yükselişini dördüncü güne taşıyan euro/sterlin paritesi yüzde 0.2 arttı ve 0.8592'yi gördü. Parite, 31 Aralık – 8 Ocak formasyonu olan çift dip hedefi 0.8692'ye doğru tırmanabilir.

Avrupa'da bulunan bir tradera göre euronun sterlin karşısında yükselmesinde kaldıraçlı hesapların Euro/Dolar paritesinde 1.1130 üzerinde pozisyon tutması etkili oluyor.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0.2 düşüşle 1.2965'e gerileyerek Mayıs'tan beri ilk kez kayıplarını altıncı güne taşıdı.

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