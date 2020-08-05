Euro ve altında ralli devam ediyor

05 Ağustos 2020

Euro Bölgesi’nden gelen güçlü PMI verileri ve ABD’de ikinci dev paketin Kongre’den hala geçememiş olması doları tüm para birimleri karşısında zayıflatırken, parite 1,19 düzeyine kadar yükseldi ve Euro/TL tarihi rekorunu TSİ 17:34 itibariyle 8,3977 düzeyiyle bir kez daha tazeledi. Dolar/TL ise yüzde 2’nin üzerinde artışla TSİ 17:30 itibariyle 7,0531 düzeyine kadar yükseldi.

ABD İmalat PMI verileri beklenenden güçlü geldiği halde, ABD ekonomisine ilişkin endişelerle dolar endeksi 93 düzeyinin de altına inerek TSİ 17:40 itibariyle iki yıldan fazla bir sürenin en düşük düzeyi olan 92,57 düzeyine kadar geriledi. Dolar endeksi en son Mayıs 2018’de bu düzeyleri görmüştü. ABD on yıllık gösterge tahvilinin getirisi de beş ayın en düşük düzeyine geriledi.

Japonya merkezli finans kuruluşu Mizuho’nun Avrupa hedge fon satış direktörü Neil Jones, dolardaki zayıflık ve paritedeki yükselişin Avrupa’da gözlemlenen mali birlik ve ABD’de mali adımlarda uzlaşılamamasından kaynaklandığını belirtiyor. Euro Bölgesi ekonomik faliyetlerinin ABD’ye göre daha hızlı iyileşme sinyalleri vermesine paralel parite TSİ 17:40 itibariyle yüzde 1’e yakın yükselişle 1,19 düzeyine kadar yükseldi. Reuters’a konuşan Jones paritenin önce 1,20 düzeyini test edeceğini, sonrasında ise 1,25 için de potansiyel olduğunu belirtiyor.

COVID-19 pandemisi son hız devam ederken ekonomik iyileşmenin çok çabuk olmayacağının anlaşılmaya başlaması merkez bankalarının teşviklerinin devam edecek olmasıyla getiri arayan yatırımcılar altına bir kez daha rekor tazeletti. Altının onsu yüzde 2’ye yakın yükselişle TSİ 17:40 itibariyle 2.055,79 dolar ile tarihi rekorunu bir kez daha tazeledi.

Küresel petrol fiyatları ise ABD’de stokların beklenmedik şekilde düşmesine paralel yüzde 3’ün üzerinde yükselerek beş ayın en yüksek düzeyini gördü. WTI varil fiyatı TSİ 17:40 itibariyle gün içinde 43,52 dolara kadar yükselirken, Brent gün içinde 46,23 dolara kadar yükseldi.