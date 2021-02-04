Eurobond ihracı rezervlere girdi

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 29 Ocak 2021 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 2 milyar 641 milyon dolar artışla ile 13 milyar 766 milyon dolar oldu. 22 Ocak haftasında ihraç edilen 3.5 milyar dolarlık Eurobond ise rezervlere ocak ayının son verisinde etki etti.

Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 207 milyon dolar artarak 95 milyar 536 milyon dolara yükseldi. 29 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 856 milyon dolar artışla 53 milyar 367 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 22 Ocak'ta 50 milyar 511 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 649 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 818 milyon dolardan 42 milyar 169 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 207 milyon dolar artarak 93 milyar 329 milyon dolardan 95 milyar 536 milyon dolara yükseldi.