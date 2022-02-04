Eurocoin göstergesi 15 ayın en düşük seviyesine geldi

Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi(CEPR) ve İtalya Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve Avrupa'daki mevcut ekonomik durumu gösteren Eurocoin göstergesi son 15 ayın en düşük seviyesine indi.

İtalya Merkez Bankası(BoI) tarafından açıklanan rapora göre, Eurocoin göstergesi Ocak ayında 0,21 puandan 0,01 puana geriledi. Böylece 2020 yılı Ekim ayında görülen -0,02 puanın ardından en düşük seviye görüldü.