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Euro'da sert yükseliş: 47 liranın üzerine sıçradı!

ABD istihdam verileri sonrası doların düşmesi ve Euro'nun güçlenmesinin ardından Euro/TL tarafında sert yükseliş yaşandı. Euro/TL 47'nin üzerine çıktı.

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Euro'da sert yükseliş: 47 liranın üzerine sıçradı!
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ABD’de temmuz ayında tarım dışı istihdam artışının 73 bin kişi ile beklentinin altında kalması ve son iki aylık verinin 258 bin kişi aşağı yönde revize edilmesinin ardından piyasalarda oynaklık arttı.

Verinin ardından dolar endeksinde düşüş yaşanırken Euro dolar karşısında değerlendi.

Euro/dolar paritesi yüzde 1,26 artışla 1,15561 seviyesine ulaştı.

Euro/TL 47'nin üzerine sıçradı!

Euro'da yaşanılan yükseliş Euro/TL paritesine yansıdı.

Güne 46,53 seviyesinde civarında başlayan Euro/TL kuru, ABD verisinin ardından 47,15 seviyesini aştı.

Saat 17.00 itibarıyla Euro/TL yüzde 1,37 yükselişle 47,12'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda dolar/TL ise yüzde 0,17 yükselişle 40,66 seviyesinde bulunuyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ