Euro/dolar 2021'in en düşük seviyesini test etti

ABD Doları'nın yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte euro/dolar paritesinde 2021 yılının en düşük seviyeleri görüldü. Geçen ağustos ayının üçüncü haftasında 1,1665 ile yıl içi en düşük seviyeyi gören euro/TL bugün bu seviyelerin de altına geriledi. Böylece euro/dolar paritesinde yıl içi en düşük seviyeler 1,1651'e kadar çekildi. Parite bu seviyeler son olarak geçen yılın kasım ayı başlarında görmüştü.

Analistler, euro/dolar paritesi için 1,16 seviyelerini güçlü bir destek seviyesi olarak yorumluyor.

ABD Doları da 10 ayın zirvesinde

ABD dolarındaki yükselişte sürüyor. ABD Dolar Endeksi de bugün 93,99 seviyesine çıkarak 4 Kasım sonrası zirveyi gördü. Aylık bazda yüzde 1,5 değer kazanan endeksin bu yıl topam kazancı yüzde 4,5 düzeyinde.

TL, dolar ve euro karşısında hafif güçlendi

Yurt içinde ise tarihi zirvesini 8,90 sınırına kadar yükselten dolar/TL'de bugün düşüş gözlemleniyor. Kur 8,85'in hemen altında değerlenirken euro/TL ise gün içinde 10,30'un altını test ettikten sonra 10,31 düzeyinde dengelendi.

Avrupa borsaları yüzde 1 civarı primli

Öte yandan dün 2'yi aşan kayıplar veren Avrupa borsaları bugün ağırlıklı olarak yükselişte. Yükselişler yüzde 1 civarında seyrediyor. Bugün Avrupa’da DAX yüzde 1, CAC 40 yüzde 1,3 ve Euro Stoxx 50 yüzde 1,2 civarı yükselişte.

Bugün Euro Bölgesi’nden gelen tüketici güveni Eylül ayında sınırlı yükselişle 117,8 düzeyine çıktı. Endeks mart ayında 100,0 eşiği üzerine çıkmıştı.