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Euro/dolar bu hafta 1,20 sınırına yaklaşabilir

Euro/dolar paritesinin bu hafta 1,1600-1,2000 bandının üst sınırına yaklaşması bekleniyor

Euro/dolar bu hafta 1,20 sınırına yaklaşabilir
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Uluslararası piyasalarda Euro/Dolar paritesinin bu hafta, aylardır içinde hareket ettiği 1,1600-1,2000 bandının üst sınırına yaklaşması bekleniyor.

Ancak ECB'nin faiz indirimine gidebileceği beklentilerinin paritede yukarı harekete sınırlayacağını öngören CBA, Euro Bölgesi devlet tahvili getiri eğrilerinin ECB'nin gelecek 12 ayda mevduat faizini 10 baz puan düşürebileceğini tamamen fiyatladıklarına işaret etti.
Temel senaryolarında ise ECB'nin öngörülebilir gelecekte faizleri değiştirmeyeceğini tahmin ettiklerini belirten CBA, bu hafta Euro

Bölgesi'nde önemli bir ekonomik veri olmadığını, ancak Lagarde'nin de aralarında olduğu ECB üyelerinin bugün, Çarşamba ve Perşembe günü yapacakları konuşmaların takip edileceğini de ifade etti.

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