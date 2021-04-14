Euro/Dolar paritesi bir ayın zirvesinde

Dolar yen ve euro karşısında bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolardaki değer kaybı, ABD'de tüketici fiyatları endeksindeki artışın, enflasyonun daha da fazla yükseleceğine yönelik büyük çaplı endişelere yol açmaması ve yine bu yükselişin Fed'in tahvil alım programını azaltacağı beklentilerini tetiklememesinin ardından geldi.



Euro/Dolar paritesi, bugün 1,1970 ile son 4 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi de 91.724 seviyesine kadar gerileyerek 22 Mart'tan bu yana en düşük düzeyde. Öte yandan ABD'nin 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi de Mart ayından beri en düşük olan yüzde 1.620'ye geriledi.

Dolar yen karşısında yüzde 0.2 değer kaybederek son üç haftanın en düşük seviyesi olan 108.80 yen seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin Coinbase'in Nasdaq'a kote olması öncesinde 64 doları aşarak rekor tazeledi.