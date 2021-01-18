Euro/Dolar paritesi için 1,16 öngörüsü

Finlandiya merkezli finans kuruluşu Danske Bank tarafından hazırlanan raporda, ABD'nin Georgia seçim sonucunun ardından 1,23'ü aşan paritenin yılın ilk çeyreğinde 1,22 civarında olmasının beklendiği kaydedildi. 12 aylık tahmin ise 1,16 açıklandı.



Kuruluşun raporunda Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü risklerin ortadan kalkmasa bile önemli oranda azaldığı yorumu yapıldı. 1 aylık tahmin de 1,24'ten 1,22'ye çekildi.



Değerlendirmede yılın ikinci yarısı için ana senaryonun güçlü dolar olduğu kaydedildi. Danske, öte yandan, Euro/Sterlin için tahminlerini 1 aylık 0,89,

3 aylık 0,88, 6-12 aylık ise 0,87 belirtti.