Euronext, sorunu çözdü, işlemler yeniden başladı

19 Ekim 2020

Borsa işletmecisi sahibi Euronext Amsterdam, Brüksel, Lizbon ve Paris'te üç saatten fazla tüm işlemlerin durmasına neden olan teknik sorunu çözdüğünü ve işlemlerin yeniden başladığını açıkladı.

Kesinti aynı zamanda Avrupa'nın tamamında hisse senedi, türev ürünler ve vadeli emtia kontratlarının işlemlerini etkilemişti.

Şirket, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Euronext incelemenin devam ettiği senet ve menkul kıymetler hariç tüm piyasalarda işlemlerin yeniden başlamasına hazırlanıyor" dedi.

Oddo Securities Avrupa hisse satış birimi yöneticisi Mikael Jacoby, "Kimse şu anda işlem yapamıyor, her şey durmuş durumda" dedi.

Fransa lokomotif endeksi CAC 40 işlemler durdurmadan önce yüzde 0,8 artıda 4.976puan seviyesinde seyrediyordu.

Almanya DAX, Londra FTSE 100 endeksleri son 30 dakika içerisinde geriledi.