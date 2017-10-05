Euronun değer kazanması endişe yarattı

05 Ekim 2017

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yönetim kurulunun 6-7 Eylül'de Frankfurt'ta gerçekleştirdiği para politikası toplantı tutanaklarını yayımladı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı açıklamada, ECB Yönetim Konseyi Üyesi Peter Praet'in küresel çevreyi ve Euro Bölgesindeki son ekonomik ve parasal gelişmeleri gözden geçirdiği ifade edildi.

Küresel toparlanmanın, ankete dayalı göstergelere de yansıyan bölgeler arasında genişlediği aktarılan açıklamada, "Küresel bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında daha da arttı. Aylık veriler, 2017 yılının ikinci çeyreğinde küresel ticaret büyümesinde yavaşlamaya işaret etti ancak önde gelen göstergeler hala olumlu beklentilere işaret etti. Özellikle, yeni ihracat siparişleri için küresel PMI, geçmiş ortalamanın üzerinde kaldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, devam eden ekonomik genişlemenin enflasyonun Yönetim Konseyinin hedefine kademeli olarak ilerleyeceğine olan güveni desteklediği vurgulanarak, "Ancak, euronun güçlü olması nedeniyle Eylül 2017'deki ECB personel tahminlerinin haziran tahminlerine göre enflasyon yakınsamasının biraz daha yavaş yol aldığını gösteriyor" yorumunda bulunuldu.

Manşet enflasyonun son aylarda ılımlı bir seyir izlemesine karşın, henüz belirgin bir yükseliş eğilimi göstermediğine değinilen açıklamada, "Buna ek olarak, enflasyonun Yönetim Konseyinin hedefine ilişkin istikrarlı ve kendi kendini sürdürebilen bir yakınsamaya doğru ilerlemesi, çok önemli miktarda parasal uyumlaştırma şartına bağlı kaldı" değerlendirmesi yapıldı.

Para politikası duruşu sürdürülecek

Yönetim Konseyinin gelecek aylardaki politika araçlarının kalibrasyonuna karar vermesi gerekeceği aktarılan açıklamada, Praet'in para politikası duruşunu sürdürmeyi ve sözlü yönlendirmenin tüm unsurlarını değiştirmemeyi teklif ettiği de bildirildi.

Açıklamada üyelerin ayrıca, varlık alım programının gelecekte yeniden kalibre edilmesi için çeşitli senaryolarda bulunan bazı genel ticarette bozulmaları ve özellikle de hız ve hedeflenen süre arasındaki tercihi tartıştıklarının altı çizildi ve şu görüşe yer verildi:

"Yönetim Konseyi'nin öngördüğü sözlü yönlendirme çerçevesinde, daha uzun süreli bir satın alma ufkundan elde edilen faydalar ve hızdaki daha büyük bir azalma ile daha kısa bir satın alma döneminden ve daha büyük aylık hacimlerden elde edilen faydalar karşılaştırılmıştır"

Açıklamada ayrıca bu bağlamda, muhtemel finansal istikrar riskleri de dahil olmak üzere varlık alımlarının uzatılmasının hem maliyetlerinin hem de fayda sağlanmasının dikkate alınması gerektiğinin tekrar edildiği bildirildi.

Kaynak: AA