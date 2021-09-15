Europap Tezol, ilk işlem gününe 'tavan'dan başladı

Borsa İstanbul'da gong bugün Europap Tezol Kağıt için çaldı. Yıldız Pazar'da TEZOL koduyla işlem görmeye başlayan Europap Tezol Kağıt'ın şirket hisseler 13,87 liradan işlem görmeye başladı. Şirketin hisseleri ilk gününde 15,25 liraya yükselerek ilk gününde tavan seviyeye ulaştı.

Temizlik kağıtları sektöründe faaliyet gösteren Europap Tezol, 8-9-10 Eylül'de talep toplamış ve şirketin arzına yatırımcılardan 30 kat talep gelmişti. Europap Tezol Kağıt'a toplam 121 bin 838 yatırımcının talebi karşılanırken, arz büyüklüğü 333 milyon TL olmuştu.

"121 bini aşkın yatırımcımızla yeni bir yola çıkıyoruz"

Europap Tezol Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersin Tezol, törende yaptığı konuşmada, "Biz halka açılmayı finansman kaynağına ulaşmak için değil, kurumsallaşmayı bir adım daha ileri götürmek, şirketimizin kamuoyunda tanınırlığını ve farkındalığını artırmak için istedik. Bizim için halka açılmak kurumsallaşmak, marka değerimize güç katmak ve global ligde daha yukarılara tırmanmak anlamına geliyor." dedi.

Ersin Tezol "Halka arzımıza 30 kat ve 10 milyar TL talep gelmesinin yanında 121 bini aşkın yatırımcının katılması da bize gurur verdi. Yatırımcılarımız, finansman ihtiyacı olmayan, yatırımlarını kendi finanse edebilen ve uzun vadede global planlar yapan bir şirkete ortak oldu. Onları hayal kırıklığına uğratmayacağımıza inanıyoruz. Her zaman yatırımlarla büyüdük, büyürken istikrarlı karlılığımızı ve finansal yapımızı da koruduk. Artık yeni ortaklarımız ile birlikte büyüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Borsa güçlü bir temettü oyuncusu kazandı"

Borsa İstanbul'un Europop Tezol Kağıt ile önemli bir temettü oyuncusu kazandığını vurgulayan Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman ise Europap Tezol Kağıt'ın, borçsuz bir yapıya sahip olmasının yanı sıra istikarlı büyüme ve karlılığa sahip bir şirket olduğunu söyledi. Akosman, halka arzı takiben Şirket'in dağıtılabilir karının en az yüzde 30'unu nakit olmak üzere, toplam yüzde 70'ini temettü olarak dağıtmayı planladığını belirterek, "Şirket söz konusu temettü politikasıyla piyasalara ve yatırımcılara önemli bir mesaj veriyor. Borsa İstanbul, Europap Tezol Kağıt'ın halka arzı ile önemli bir temettü oyuncusu kazandı" dedi.