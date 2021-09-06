Europap Tezol Kağıt halka arzı başlıyor: 3 ayrı kıtada 3 ayrı yatırım planı

İSTANBUL / DÜNYA



Europap Tezol Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Tezol, Mersin’deki fabrikanın devreye girdikten sonra 1-2 yıl içinde yurtdışında 3 ayrı kıtada yatırım planları olduğunu vurgulayarak, “Fabrikalar kağıt üretim fabrikası ve bitmiş ürün yapma tesisleri olacak. Biri Avrupa, biri ABD, biri Afrika’da olmak üzere gelecek planlarımızı buna göre şekillendirdik” diye konuştu.



Şirketin halka arzı için 8-9-10 Eylül’deki talep toplama öncesi düzenlenen toplantıda konuşan Ersin Tezol, “Halka arz oranımız aslında sembolik. Şirket’imizin nakit fazlası var, kaynak ihtiyacı da bulunmuyor, kazandığımız para ile büyümeye devam ediyoruz. Halka açık şirket statüsünde olmanın iş ve işbirliklerimize ivme kazandıracağına ve global oyuncu olma hedefimize yüksek katkı sağlayacağına inanıyoruz. Halka açılma ile kurumsallaşmada bir adım daha ileri gideceğiz” diye konuştu.



Şirketin devam eden yatırımlara rağmen net finansal borcu bulunmadığını aksine nakit fazlası olduğunu ve üretiminin yaklaşık yarısını 30’dan fazla ülkeye ihraç ettiğini vurgulayan Tezol, “2021 ilk yarısı itibariyle 12 aylık ciromuz 682 milyon TL. 150 milyon TL kar ile kapattığımız bu dönemde FAVÖK’ümüz ise 159 milyon TL oldu. Aynı dönemde sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 22 seviyesinde FAVÖK ve net kar marjına ulaştık” dedi.



Önemli bir temettü oyuncusu geliyor



Europap Tezol Kağıt’ın ihracatçı bir firma olduğunun altını çizen Tezol, “Satış politikası olarak yurt içi ve yurt dışı satış hacmimizi miktarsal olarak kabaca yüzde 50-50 olarak dengelediğimiz bir strateji ile ilerliyoruz. 30’u aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla bilançomuzun yapısı itibariyle döviz fazlamız var” diye konuştu.



Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman ise “Şirket söz konusu temettü politikasıyla piyasalara ve yatırımcılara önemli bir mesaj veriyor. Borsa İstanbul, Europap Tezol Kağıt’ın halka arzı ile önemli bir temettü oyuncusu kazanacak” dedi.



Fiyat desteklemeye 133 milyon TL ayrıldı



Europap Tezol Kağıt’ın halka arzına, Deniz Yatırım liderliğinde 33 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılık edecek. Şirketin 100 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 20’si satışa sunulurken, ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 24 olacak. Yeni yatırımları için harcadığı 46 milyon TL’ye karşın 25 milyon TL nakit fazlası bulunan Europap Tezol Kağıt’ın paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasıyla birlikte de konsorsiyum lideri Deniz Yatırım, 10 iş günü süreyle halka arz büyüklüğünün yüzde 40’ı kadar bir fon ile fiyat destekleme mekanizması olan “Günlük Alım Emri” uygulamasını gerçekleştirecek. Bu kapsamda ek satışın tamamının kullanılması halinde toplam 133 milyon TL kaynak kullanımda olacak.



Europap Tezol Kağıt, temettü politikası uyarınca her yıl dağıtılabilir karının asgari yüzde 30’unu nakit olmak üzere toplam yüzde 70’ini yatırımcılarla paylaşmayı öngörüyor.