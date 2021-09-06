Europap Tezol Kağıt,arzın %60’ını 'en küçük'e yapacak

Türkiye’de en çok ihracat yapan ilk 1.000 firma arasında yer alan, temizlik kağıtları sektörü şirketi Europap Tezol Kağıt’ın halka arzında talep toplama 8-9-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Pay başına 13,87 TL fiyatla talep toplanacak olan Europap Tezol Kağıt’ın arzında, ek satış hakkının tamamının kullanılması halinde halka açıklık oranı yüzde 24, halka arz büyüklüğü ise 333 milyon TL olarak gerçekleşecek. Halka arzın mevcut ortakların sahip olduğu paylardan bir kısmının satışı suretiyle gerçekleştirilmesinden dolayı halka arz sonrası şirkete doğrudan nakit girişi olmayacak. Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımı tamamen halka arz eden ortakların tasarrufuna kalacak.

Deniz Yatırım liderliğinde halka açılacak Europap Tezol’da hem düşük tutarlı hem de yüksek tutarlı başvuruda bulunan yatırımcıları gözetecek şekilde bir dağıtım sistemi uygulanacak. Tüm birikim gruplarından yatırımcıların ilgisini çekmeyi hedefleyen halka arzın yüzde 60’ı bireysel yatırımcılara, yüzde 30’u yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Net finansal borcu bulunmuyor

Europap Tezol Kağıt, temettü politikası uyarınca her yıl dağıtılabilir karının asgari yüzde 30’unu nakit olmak üzere toplam yüzde 70’ini yatırımcılarla paylaşmayı öngörüyor. Payların Borsa İstanbul’da işlem görmesiyle birlikte halka arz büyüklüğünün yüzde 40’ına karşılık gelen fon ile “Günlük Alım Emri” uygulaması gerçekleştirilecek. Buna göre 10 işlem günü süreyle, Deniz Yatırım aracılığı ile gerçekleştirilecek Günlük Alım Emri uygulaması kapsamında ek satışın tamamının gerçekleştirilmesi durumunda toplam 133 milyon TL kaynak kullanımda olacak. İzahnamede verilen bilgilere göre 2021 ilk yarısı itibariyle 12 aylık; 682 milyon TL ciro, 159 milyon TL FAVÖK ve 150 milyon TL net kar elde eden Europap Tezol Kağıt, aynı dönemde sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 22 seviyesinde FAVÖK ve net kar marjına sahip. Net finansal borcu bulunmayan Europap Tezol Kağıt, üretimin yaklaşık yarısını 30’dan fazla ülkeye ihraç ederek önemli miktarda döviz girdisi sağlıyor.