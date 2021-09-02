Europap Tezol Kağıt’ın halka arzı onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu, bir halka arza daha onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre; Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 13,87 liradan halka arz başvurusu kabul edildi.

Öte yandan Kurul, Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 99 milyon lira bedelsiz sermaye artırımını, Denizbank AŞ'nin 25 milyar lira ve Güriş Holding AŞ'nin 400 milyon dolar borçlanma araçları başvurusunu onayladı.

Kurul, Oyak Portföy Yönetimi AŞ’nin yatırım danışmanlığı faaliyet izni ile yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Azimut Portföy Yönetimi AŞ Art Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ Güney Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanması kararı aldı.