Europap Tezol Kağıt’ın halka arzı tamamlandı. Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da TEZOL koduyla işlem görecek olan Europap Tezol Kağıt’ın halka arzına 30 kat talep gelirken, halka arzda toplam 121 bin 838 yatırımcıya satış gerçekleştirildi. Europap Tezol Kağıt’ta, halka açıklık oranı yüzde 24 ve halka arz büyüklüğü 333 milyon TL oldu.

1.001 adet ve üzeri başvuruya 102.3 kat talep

Halka arzda 1.000 adet ve altındaki başvuru grubuna satılan 14 milyon pay için 3.3 kat talep toplandı ve yaklaşık yüzde 30 oranında karşılanma gerçekleşti. 1.001 adet ve üzerindeki başvuru grubuna satılan 6 milyon paya karşın 102.3 kat talep toplandı ve yaklaşık yüzde 1 oranında karşılanma gerçekleşti. Kurumsal Yatırımcılara satılan 4 milyon paya karşılık 14.1 kat talep toplandı. Bu şekilde halka arzın yüzde 58’ini 1.000 adet ve altında başvuru yapan 110 bin 816 yatırımcı aldı.

Halka arz sonuçlarını değerlendiren DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Cem Önenç “İstikrarlı karlılığı, güçlü finansal görünümü ve yüzde 50’ye yakın ihracatı ile yüksek ilgi gören Europap Tezol Kağıt’in halka arzına aracılık etmekten büyük gurur duyduk” diye konuştu.

Önenç “Halka arz edilen 20 milyon adet paya gelen yüksek talep nedeniyle, ek satışa konu 4 milyon pay da dahil ederek 24 milyon adet pay satıldı. Halka arzda temel hedeflerimiz yaygınlık ve güçlü talep idi. Bu amaçla DenizYatırım tarafından tasarlanan dağıtım sistemini kullandık ve gösterilen ilgi sayesinde iki hedefimize de ulaştık. Europap Tezol Kağıt’a ve ortaklarına bize duydukları güven, yatırımcılara da gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum” dedi.

Europap Tezol Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Tezol, “Şirketimizin faaliyetleri, iş modeli ve finansal sonuçlarını beğenerek bize ortak olan binlerce ortağımız oldu. Düzenli olarak büyüyen ve önemli karlılığa sahip şirketimizin artık yüz bini aşan yeni ortağı olmasının heyecanını yaşıyoruz. Her zaman yatırımlarla büyüdük, büyürken istikrarlı karlılığımızı ve finansal yapımızı da koruduk. Artık yeni ortaklarımız ile birlikte büyüyeceğiz” diye konuştu.