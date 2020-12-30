Euro/TL, 8,94 seviyelerine kadar geriledi

Yurt içi piyasalarda takip edilecek çok önemli bir verinin olmadığı yeni günde, hızlı düşüşlerin yaşandığı döviz kurlarındaki hareketler izleniyor. Dün 7,33'e kadar çekilen dolar/TL günü 7,40'ın hemen altında kapatmıştı. Dolar/TL gün ortasına doğru 7,3047 seviyesine kadar çekildi. Salı günü 9 liranın altında kalıcı olamayan euro/TL ise bugün 8,94'lere kadar inmeyi başardı.

Saat 13:20 itibarıyla dolar/TL 7,3460'tan euro/TL 9,3450'den işlem görüyordu.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da veri bakımından çok sakin bir gün geçecek. Yurt içinde tek veri TÜİK'in açıklayacağı motorlu kara taşıtları istatistikleri olacak (10.00). ABD'de MBA mortgage verileri (15.00), öncü mal ticaret dengesi (16.30), Chicago PMI (17.45), bekleyen konut satışları (18.00) ve DOE petrol stokları (18.30) izlenecek.